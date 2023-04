Ponticelli, il Consiglio comunale approva la delibera per la realizzazione dell'impianto di compostaggio

Il Consiglio Comunale di Napoli, nella seduta di martedì 18 aprile, ha approvato la delibera 84 relativa alla variazione di bilancio per l'esercizio 2023 nell'ambito della realizzazione dell'impianto di compostaggio di via De Roberto a Ponticelli.

Nel corso del dibattito, il consigliere Guangi ha annunciato voto contrario e Cilenti ha ricordato gli impegni presi con il territorio di Ponticelli per il progetto di raccolta differenziata porta a porta. La delibera è stata quindi approvata a maggioranza con l'astensione del consigliere Lange e il voto contrario dei consiglieri Guangi e Savastano.

L'aula ha approvato all'unanimità anche un ordine del giorno del consigliere del gruppo "Napoli Libera", Massimo Cilenti, sulle proposte di azioni amministrative per avviare un processo di riqualificazione del quartiere Ponticelli.

L’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta a rafforzare il controllo sul territorio di Ponticelli attraverso presidi fissi di polizia municipale e di intensificare, in attesa della realizzazione della BRT, il trasporto pubblico su gomma e su ferro; inoltre propone di individuare possibilità concrete d'invertenti di manutenzione degli alloggi popolari, in particolar modo quella riferita al Rione De Gasperi. Manutenzione e ristrutturazione, dotando di nuove modalità di gestione, anche per gli impianti sportivi.

L’ordine del giorno impegna, altresì, l’amministrazione a rafforzare le iniziative culturali ed educative a medio-lungo termine anche per porre un argine alla dispersione scolastica e favorire azioni programmate di cura del verde. Al fine di incrementare lo sviluppo economico, si chiede l’impegno anche ad immaginare allocazione di attività produttive negli ampi spazi di proprietà comunale attualmente privi di piani di recupero e abbandonati.