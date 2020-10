Elezioni Comunali Napoli 2021, Iervolino: "Amo la città, ma non sono interessato a fare il sindaco"

"Non sono interessato a candidarmi come sindaco di Napoli". A dirlo all'Adnkronos è Danilo Iervolino, presidente dell'Università Telematica Pegaso. Il fondatore dell'ateneo on line ribadisce il suo "amore" per la città ma si tira fuori dalla corsa per le Elezioni Comunali 2021 di Napoli, smentendo le indiscrezioni su un suo possibile impegno come candidato dell'area di centro-destra alla carica di primo cittadino.

"Stamattina - spiega Iervolino - diversi quotidiani mi inseriscono nel totonomi per la candidatura a sindaco di Napoli. Pur essendo onorato di tanta attenzione e considerazione come possibile guida di una città che amo profondamente, per non alimentare ulteriori retroscena smentisco di essere interessato a candidarmi come sindaco di Napoli".

"Impegnarmi nel mio lavoro è il migliore contributo che possa offrire alla mia terra. Ho fatto della formazione la mia missione e in questo settore desidero continuare il mio impegno per i giovani sia in Italia che all'estero", conclude Iervolino.