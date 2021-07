De Luca: "Senza vaccino agli studenti, le scuole resteranno chiuse"

Il governatore avvisa: "Non abbiamo ancora un livello di immunizzazione per ripartire in sicurezza". Poi sui no-vax: "Nemici della vita e dell'economia, dicono solo scemenze"

C'è ancora un punto interrogativo bello grande sulla possibilitò di riaprire le scuole campane. Per il presidente della Regione Vincenzo De Luca non è stato raggiunto ancora un livello di vaccinazione tra gli under 18 tale da poter ripartire in sicurezza: "Abbiamo raddoppiato il dato, ma non siamo ancora a un livello adeguato. I ragazzi devono vaccinarsi. Non c'è l'obbligo, è vero, ma non c'è neanche l'obbligo di aprire le scuole. Quindi, se non ci saranno le condizioni procederemo con la didattica a distanza".

Poi, De Luca parte all'attacco dei no-vax e no-green pass: "Chi scende in piazza a dire scemenze è nemico della ita e della ripresa economica".