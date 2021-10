Come votereste oggi alle Elezioni? Siete favorevoli o contrari al Green Pass? Partecipate al sondaggio Demopolis per Today

Se si svolgessero oggi le elezioni politiche nazionali, che partito votereste per la Camera dei deputati? Avete fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi? Di quali leader politici vi fidate maggiormente? Dal 15 ottobre entra in vigore il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato. Siete favorevoli o contrari a questa scelta del Governo?

Partecipate in 2 minuti al sondaggio promosso da Today in collaborazione con l’Istituto Demopolis.

Per rispondere al questionario CLICCATE QUI