Gratteri nuovo procuratore di Napoli, le reazioni nel mondo delle istituzioni e della politica

Nicola Gratteri è il nuovo procuratore della Repubblica presso Il tribunale di Napoli. A nominarlo a maggioranza, con 19 voti favorevoli, è stato il Consiglio superiore della magistratura. Gratteri lascia la procura di Catanzaro e prende il posto lasciato vacante da Giovanni Melillo, nominato nel 2022 procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

65 anni, da 30 sotto scorta, Gratteri è in magistratura dal 1986. E' stato prima giudice al Tribunale di Locri, dove poi nel '91 è diventato sostituto procuratore, stesso incarico che ha poi svolto dal '96 a Reggio Calabria fino al 2009, quando è diventato procuratore aggiunto. Dal 2016 è alla guida della procura di Catanzaro, incarico confermato nel 2021. Molto note le sue inchieste contro la 'ndrangheta.

Nomina Gratteri, le reazioni

"Buon lavoro a Nicola Gratteri, nuovo procuratore di Napoli. La sua esperienza, il suo senso delle istituzioni e il suo impegno contro la criminalità saranno essenziali per garantire la sicurezza della nostra città. Massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale". E' quanto scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

"Auguri di buon lavoro a Nicola Gratteri, nominato dal Csm come nuovo procuratore capo di Napoli". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

"La nomina di Nicola Gratteri come procuratore della Repubblica di Napoli è un'ottima notizia per la città. Una realtà che conosco bene e che è molto stimolante. A lui, e alle donne e agli uomini della procura i miei migliori auguri di buon lavoro!". Così in un tweet il vicepresidente della Camera Sergio Costa.

"Congratulazioni vivissime a Nicola Gratteri, chiamato alla guida della procura di Napoli. Grandissimo lavoratore, uomo onestissimo, implacabile con la criminalità organizzata, sono sicuro che Nicola Gratteri saprà contrastare la camorra e la criminalità organizzata con fermezza. Ottima notizia per Napoli e per l’Italia intera. Sono certo che Nicola Gratteri saprà ottenere brillanti risultati nel contrasto senza tregua al cancro della criminalità organizzata". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia.

“Auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, uomo dalle profonde radici meridionali e magistrato dalla grande esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, saprà essere una guida forte ed autorevole per la Procura di Napoli e dare un forte impulso nel contrasto alla camorra e nella affermazione della piena legalità, presupposto fondamentale per lo sviluppo e la crescita di Napoli e della Campania”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.