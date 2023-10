“Oggi è un grande giorno. Nasce Grande Pompei"

“Oggi è un grande giorno per il nostro territorio e la Città Metropolitana. Nasce, Grande Pompei. Sapete di cosa si tratta? Il parco archeologico di Pompei - dichiara Vincenzo Cirillo - diventa un parco diffuso di cui fanno parte le aree archeologiche di Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia e tutto il territorio circostante. Insomma sarà possibile con un unico biglietto, valido per tre giorni, avere percorsi di visita integrati, navette gratuite per i visitatori, che collegano tutto il giorno i siti. Riapre poi l’Antiquarium di Boscoreale (con una sala dedicata agli scavi in corso nella villa suburbana di Civita Giuliana, con il carro cerimoniale rinvenutovi nel 2021) e le ville di Stabia; dopo il restauro delle coperture, la villa dei Misteri da oggi ha un impianto di illuminazione, alimentato con tegole fotovoltaiche simili a quelle antiche. Insomma essere oggi al taglio del nastro di questa magnifica iniziativa mi inorgoglisce e mi fa comprendere quanto siamo fortunati a poter godere di queste meraviglie che il mondo ci invidia! Concordo totalmente con le parole di Zuchtriegel, i musei, i parchi archeologici, devono essere un punto di riferimento anche sociale, ed in questo periodo questa mission ha ancora di più valore”.