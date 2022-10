Governo Meloni, due ministri napoletani nella squadra della nuova premier

Ci saranno anche due ministri napoletani, Matteo Piantedosi e Gennaro Sangiuliano, nella squadra di governo di Giorgia Meloni. La nuova premier ha annunciato la lista dei ministri che faranno parte del suo esecutivo, che sarà composto da 17 uomini e 7 donne.

Piantedosi sarà il nuovo Ministro dell'Interno, mentre a Sangiuliano andrà il dicastero della Cultura.

I profili di Piantedosi e Sangiuliano

Nato a Napoli il 20 aprile 1963, laureato in Giurisprudenza, Matteo Piantedosi è entrato nell'amministrazione civile dell'Interno nell'aprile 1989 e assegnato alla Prefettura di Bologna nella quale, dopo diversi incarichi, per otto anni ha svolto l'incarico di Capo di Gabinetto. Nel febbraio 2007 è stato nominato viceprefetto vicario nella stessa Prefettura fino al 2009, quando è stato chiamato al Ministero dell'Interno a dirigere l'Ufficio relazioni parlamentari presso l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.



Nel 2011 gli è stato affidato l'incarico di Capo gabinetto del Capo dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.



Nominato Prefetto il 3 agosto 2011, è stato destinato a Lodi. Dal gennaio 2012 è stato nominato vice capo di gabinetto del Ministro dell'Interno e, dal giugno 2012, vice capo di gabinetto vicario. Il Consiglio dei Ministri, il 16 novembre 2012, lo ha nominato vice direttore generale della Pubblica Sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di Polizia.

Dal 15 maggio 2017 al 10 giugno 2018 ha ricoperto l'incarico di Prefetto di Bologna. L'11 giugno 2018 è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno. Il 17 agosto 2020 è stato nominato Prefetto di Roma.

Nato a Napoli nel 1962, Gennaro Sangiuliano si laurea in Giurisprudenza all'Università Federico II. Dal 1995 al 1997 ha diretto i servizi giornalistici dell'emittente televisiva campana "Italia Sette-Canale Otto". Successivamente è stato direttore del quotidiano "Roma" e vice direttore del quotidiano "Libero". Ha collaborato anche con "Il Foglio", "l'Espresso" ed "Il Sole 24 Ore".



Gli è stato affidato l'incarico di Direttore della Scuola di Giornalismo dell'Università di Salerno e di docente di Storia dell'Economia alla LUISS Guido Carli. Nel 2003 è stato assunto dalla Rai e destinato alla TGR di Napoli con la qualifica di inviato e capo servizio. Nel 2004 viene trasferito a Roma all'agenzia nazionale della TGR dove diventa prima vice capo redattore (2005) e in seguito capo redattore (2007). Nel 2009 passa al Tg1 dove diviene vice direttore. Nel novembre 2018 viene nominato direttore del Tg2.

L'incarico di Mattarella a Giorgia Meloni: sabato il giuramento

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale l?onorevole Giorgia Meloni, alla quale ha conferito l?incarico di formare il governo. L?onorevole Meloni ha accettato l?incarico e ha presentato al Presidente della Repubblica l'elenco dei ministri, ai sensi dell?articolo 92 della Costituzione. Il giuramento della Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti del nuovo Governo avrà luogo presso il Palazzo del Quirinale sabato 22 ottobre, alle ore 10.00.