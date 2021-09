Conte a Napoli: "Reddito di cittadinanza non si tocca. Quota cento problema da risolvere"

Giuseppe Conte torna a Napoli a una settimana dalle elezioni che determineranno il nuovo sindaco. Ribadisce l'appoggio a Gaetano Manfredi nell'ambito dell'alleanza dei 5 Stelle con Pd e Leu e promette che "...la città tornerà al ruolo internazionale che merita".

Dopo essere stato a Volla, il leader dei grillini ha fatto visita al mercato di via Metastasio, a Fuorigrotta. La sua presenza è occasione per commentare alcuni temi nazionali, a partire dal destino del Reddito di cittadinanza: "Non si tocca, è una misura di salvezza in cui il Movimento crede fermamente. Dovremo reinserire i percettori all'interno del tessuto lavorativo, sono loro stessi che lo chiedono. Invece, andrà fatta una riflessione su quota 100 perché si è creato uno scalino di diversi anni. Credo che, con i dati dell'Istat, vadano individuati i lavori usuranti da agevolare verso la pensione".

L'ex premier si è poi recato a Bagnoli, all'ex campo sportivo in via Sibilia, dove è stato accolto da alcuni manifestanti di Iskra e Osservatorio Bagnoli: "Nessuna passerella in questo quartiere - hanno urlato dal megafono - questi signori ci facciano prima capire che programmi hanno per Bagnoli".