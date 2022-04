VI Municipalità, il presidente Fucito nomina la giunta: il plauso del senatore Ruotolo

Il presidente della Municipalità 6 di Napoli Sandro Fucito ha proceduto alla nomina della giunta municipale dopo le roventi polemiche degli ultimi giorni e delle ultime settimane.

?Bene ha fatto il presidente della sesta municipalità del Comune di Napoli, Sandro Fucito, ad aver proceduto, come è nelle prerogative del massimo rappresentante del parlamentino, alla nomina degli assessori. Riteniamo che i territori di San Giovanni, Barra, Ponticelli, non potevano più attendere oltre, vista la complessità dei problemi e gli importanti servizi da erogare ai cittadini come governo di prossimità". E' quanto afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo misto.

"Spero sia un segnale che anche le altre municipalità raccolgano, perché la politica non può essere commissariata. I cittadini con il loro voto, sei mesi fa, hanno fatto scelte chiare per il cambiamento. Occorre impegnarsi a tutti i livelli per rispondere con i fatti alle loro legittime aspettative?, ha aggiunto il senatore napoletano in relazione al nodo delle nomine degli assessori delle dieci municipalità cittadine.