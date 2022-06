Stallo nella maggioranza, la presidente della I Municipalità nomina tre assessori su quattro

"La I Municipalità ha la sua Giunta". Giovanna Mazzone comunica così la decisione che ha preso oggi di nominare i suoi assessori, o almeno tre su quattro. Dopo Sandro Fucito della VI Municipalità, è la prima presidente a divincolarsi dallo stallo in cui è finita la maggioranza, da otto mesi ferma al palo delle trattative per le poltrone di assessori e vicepresidenti municipali.

È di oggi peraltro la notizia che il difensore civico regionale ha chiesto al prefetto lo scioglimento delle Municipalità inadempienti.

"Pur riconoscendo il grande lavoro svolto in questi mesi dai partiti di coalizione per cercare di garantire a tutti la giusta rappresentanza, cogliendo l'invito del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, questa mattina ho provveduto a nominare la squadra che insieme a me porterà avanti le politiche del territorio della I Municipalità", è il messaggio di Mazzone.

"La Municipalità di Chiaia-Posillipo-San Ferdinando ha oggi una giunta con dei profili legati ai nostri quartieri e nomi che rappresentano i partiti e le liste che hanno ottenuto maggior numero di voti in consiglio Municipale. Un atto di democrazia riconosciuto e condiviso dalla maggioranza del parlamentino della I Municipalità: Marcello Matrusciano vicepresidente con deleghe alla Manutenzione-Igiene Urbana-Rapporti con il consiglio in quota Pd, Benedetta Sciannimanica assessore alle Politiche sociali, cultura e turismo-Formazione e sport in quota Europa Verde, Alberto Ruffolo assessore all'Ambiente, transizione ecologica, mare, decentramento e bilancio in quota Azzurri".

"Sono l'espressione migliore che potessi avere poiché negli anni si sono sempre distinti per il loro impegno e dedizione sia fuori che all'interno dell'istituzione cittadina - ha quindi concluso la presidente - Manca un ultimo tassello che insieme ai gruppi di maggioranza decideremo nei prossimi giorni. A loro e a noi auguro buon lavoro".