Giornata persone con disabilità, Oliviero: "Inserimento lavorativo e sostegno sanitario"

“L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha messo in evidenza la necessità di dare slancio alle politiche per la disabilità per una migliore organizzazione del sistema sanitario, finalizzata alle loro specifiche esigenze, e per una società più inclusiva e capace di proteggere e salvaguardare le persone con disabilità, che costituiscono un valore prezioso per l’Italia ed una fondamentale risorsa sociale, valoriale e lavorativa”.

E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

“La Giornata per le persone con disabilità non deve essere solo un simbolo ma un’occasione concreta per dare fattiva attuazione ad uno dei più importanti obiettivi, indicati dal presidente De Luca, dell’azione di governo, ovvero quello di valorizzare l’identità, i valori, la solidarietà della nostra Regione – sottolinea Oliviero – e ciò si realizza, innanzitutto, facendosi carico delle esigenze delle persone con disabilità, fornendo risposte adeguate sul piano sanitario e sociale e favorendo l’inserimento lavorativo dei disabili. Inoltre – aggiunge Oliviero – una particolare e fattiva attenzione va dedicata alle persone disabili, che sono ricoverate in strutture, quali Centri riabilitativi ed Rsa, affinchè vengano protette e salvaguardate da i rischi del contagio, nonché alle loro famiglie e al personale impiegato in esse, che va valorizzato e sostenuto”.