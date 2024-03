Napoli città anticamorra, istituita la giornata contro la sua influenza in città

L'istituzione della giornata contro l'influenza della camorra in città con lo slogan Napoli città anticamorra, è l'oggetto dell'ordine del giorno proposto dal consigliere Catello Maresca e approvato all’unanimità.

“Con grande soddisfazione posso annunciare che il consiglio comunale di Napoli ha appena approvato all’unanimità un mio ordine del giorno che istituisce la Giornata contro l’influenza della camorra con lo slogan Napoli città anticamorra da celebrarsi l’11 ottobre”. Così il magistrato Catello Maresca in una nota. “La camorra va combattuta tutti i giorni ovviamente, ma da oggi ce ne sarà uno in particolare in cui i napoletani potranno con manifestazioni pubbliche, mostre fotografiche, spettacoli ed altre iniziative pubbliche prendere chiaramente posizione contro la camorra. La lotta alla criminalità deve diventare occasione di promozione artistica e culturale dei nostri territori. Da oggi lo ricorderemo ogni anno tutti insieme a Napoli e per Napoli”, aggiunge il consigliere comunale di Napoli Catello Maresca, da sempre in prima linea nel diffondere la cultura delle legalità e della giustizia.

Ampia condivisione in tutti gli schieramenti

Una proposta condivisa anche dal Partito Democratico, come ha detto la presidente Amato. Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) si è detto convinto dell'importanza della giornata, mentre della necessità di memoria viva ha parlato Alessandra Clemente (Misto) che ha sottolineato l'importanza di ricordare ciascuna vittima mettendo in campo azioni positive che diano significato al loro sacrificio. Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha ricordato, invece, come spesso la camorra si nasconda dietro attività apparentemente lecite e per questo occorre dare segni tangibili della presenza dello Stato. Pasquale Esposito, presidente della commissione Legalità, ha condiviso il senso della proposta, che serve a far capire come essere dalla parte della legalità significhi essere contro la camorra. Condivisibile il documento anche per Toti Lange (Misto). Successivamente Maresca ha proposto di emendare l'ordine del giorno inserendo la proposta della consigliera Clemente di far partecipare alla giornata contro la camorra in Consiglio comunale anche la Direzione Distrettuale Antimafia, per fare il punto sulle attività di contrasto ai clan. L'assessore De Iesu ha assicurato un lavoro per individuare le iniziative più utili da mettere in campo, in particolare insieme alle giovani generazioni e nei quartieri più difficili.