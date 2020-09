Meloni a Napoli pizzaiola per un giorno: "Ecco la pizza Giorgia"

Giorgia Meloni stamattina è stata in Campania, "in visita ad alcune aziende leader di diversi settori, per rinnovare l’attenzione di Fratelli d'Italia nei confronti del mondo imprenditoriale", spiega su Facebook.

Un tour "nel mondo produttivo" della Regione "che non si arrende alla logica dell’assistenzialismo".

La numero uno di FdI si è resa protagonista anche di un siparietto in una pizzeria sul lungomare cittadino. Si è fatta insegnare come impastare una pizza e ne ha curato anche la cottura, chiamando "Giorgia" il risultato.

"Con molta pazienza, tentano di insegnarmi la preparazione della pizza. Come andrà a finire?", ha scritto su Facebook. "Non è malissimo", sentenzia lei stessa.

