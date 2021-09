Comunali 2021, Giorgia Meloni a Napoli: "Incontro con Maresca? Non ho voluto metterlo in difficoltà"

"Sono qui per fare campagna elettorale per la lista mio partito e le due cose potevano sembrare distoniche", ha spiegato la presidente di Fratelli d'Italia

"Io Maresca l'ho incontrato tante volte, siamo tutti in campagna elettorale, per cui capita spesso che poi non ci si incroci per problemi di agenda. Nel caso specifico oggi non l'ho chiesto a Maresca perché Catello è una persona che tiene molto al valore aggiunto rappresentato dal suo civismo e non volevo metterlo in difficoltà. Siccome noi oggi stiamo tirando la lista di Fratelli d'Italia, stiamo facendo campagna elettorale per un partito. Le due cose potevano sembrare distoniche". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, oggi a Napoli in vista delle Elezioni Comunali, ha spiegato la scelta di non incontrare il candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca.

Sulla competizione elettorale nel capoluogo campano, la parlamentare ha aggiunto: "Siamo in partita con tutte le difficoltà del caso, data anche da una sinistra che qui governa da 30 anni e che da una parte è un punto di forza, perché spero che i cittadini napoletani si rendano conto che gli stessi che ti hanno messo in una situazione difficilmente ti possono tirare fuori, dall'altra chiaramente sappiamo che questo ha prodotto un sistema di potere molto articolato da sconfiggere. Ma siamo qui per questo e con convinzione".