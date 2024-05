Giorgia Meloni a Napoli: dove, quando e perché

Giorgia Meloni torna a Caivano. E lo fa per inaugurate un campo sportivo nel centro di via Necropoli. Si tratta della seconda visita della premier nel Comune a Nord di Napoli, diventato uno dei cavalli di battaglia del Governo dopo che, a settembre 2023, la Procura ha alzato il velo sugli orrori subiti da due ragazzine minorenni a opera di un gruppo di giovanissimi. Da quel momento, oltre all'entrata in vigore del decreto Caivano, i ministri dell'esecutivo si sono alternati sul territorio. Sono arrivati insegnanti in più e un pool di esperti individuato dal Governo ha, di fatto, commissariato la macchina amministrativa caivanese perché, come ammise il ministro Zangrillo, "si fa fatica a trovare qualcosa che funzioni".

La Meloni, candidata alle prossime elezioni europee, arriva a Caivano qualche giorno dopo le polemiche che hanno toccato Maurizio Patriciello, parroco che vive sotto scorta da anni, e il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il governatore aveva commentato la presentazione del disegno di legge per il "premierato", alla quale aveva preso parte anche Patriciello, definendo il prete "il Pippo Baudo di Napoli Nord". Parole che la Meloni ha definito allarmanti. E' presumibile che il capo del Governo italiano incontri anche don Maurizio durante il suo giro istituzionale.

Fa effetto che Giorgia Meloni, per la seconda volta a Caivano, in quasi due anni di carica non abbia ancora trovato il tempo far visita a Napoli, terza città d'Italia, mentre è già stata in altre grandi città del Nord, come Milano e Torino, mentre domani 27 maggio sarà a Palermo.