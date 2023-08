Giorgia Meloni a Caivano: "Qui lo Stato ha fallito. Il territorio sarà bonificato, Parco Verde deve diventare un esempio"

A Caivano è stato il giorno dell'attesa visita di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è arrivata nella tarda mattinata di oggi nel comune in provincia di Napoli, raccogliendo l'invito di qualche giorno fa di don Maurizio Patriciello dopo la terribile vicenda dello stupro delle due cuginette. Insieme al capo del Governo, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Presente anche il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi.

La premier è giunta presso la chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde, entrando da un ingresso laterale. All'esterno qualche contestazione, con richieste di lavoro, ma anche applausi. Ad attenderla, oltre a don Patriciello, erano presenti anche il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Meloni si è poi intrattenuta a lungo con il parroco per un incontro privato. "Entro la primavera del 2024 il centro sportivo di Caivano, tornerà ad essere un centro sportivo", ha annunciato don Patriciello ai giornalisti dopo l'incontro.

Successivamente la presidente del Consiglio si è recata presso la scuola superiore Francesco Morano, dove ad attenderla c'era la dirigente scolastica Eugenia Carfora, che le ha donato un mazzo di fiori. Proprio presso l'istituto ha preso il via il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere della situazione del Parco Verde di Caivano e del suo futuro. Al termine del vertice Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni per illustrare le misure previste.

"Noi siamo venuti qui oggi per diverse ragioni. La prima di queste era rispondere all'invito di don Maurizio Patriciello, un uomo ed un sacerdote straordinario, che io voglio ringraziare soprattutto per il lavoro quotidiano che fa su un territorio particolarmente difficile. Lui è un esempio e una risorsa. Siamo qui per esprimere solidarietà alle vittime innocenti di un atto disumano, un crimine infame che ha scioccato tutti. Ma siamo qui soprattutto per riportare la presenza seria, autorevole, costante, dello Stato italiano, che in territori come questo non sono stati sufficientemente percepiti e forse sufficientemente presenti. Se oggi siamo qui a quasi 10 anni di distanza dalla storia terribile di Fortuna Loffredo, significa che qui si è consumato un fallimento da parte dello Stato e delle isitituzioni nonostante gli sforzi fatti. Ora occorre dare dei segnali forti. Uno Stato giusto deve prima di tutto difendere i più deboli, tra questi i minori. Il numero delle persone coinvolte nello stupro alimenta in me il terrore che episodi di questo genere siano più di quelli che emergono alla cronaca dei fatti. Io penso che una politica coraggiosa e uno Stato serio debbano mettere la faccia soprattutto su cose che sembrano difficili da risolvere, assumendono la piena responsabilità. Ed è quello che vogliamo fare. Noi siamo venuti qui a dire che siamo pronti ad agire e metterci la faccia. Non possono esistere in Italia zone franche. Il Parco Verde di Caivano non è l'unico territorio che versa in queste condizioni. Bisogna invertire questa tendenza, partendo da questo territorio che oggi è conosciuto alla cronaca per le sue problematiche e l'obiettivo che ci diamo è che domani possa essere conosciuto alle cronache perchè rappresenta un modello: da problema ad esempio. Questo è l'obiettivo del Governo, con la collaborazione di tutte le istituzioni. Le direttrici dell'azione saranno la fermezza dello stato contro la criminalità, contro l'illegalità, contro la droga. Questo territorio sarà radicalmente bonificato", le parole della Presidente del Consiglio.

"Bambine vivono clima di tensione. Situazione delicata"

Clara Niola, legale di una delle due famiglie coinvolte nelle violenze sessuali ha affermato: "Ci siamo affidati all'operato della Magistratura. Vi chiediamo di operare nel rispetto delle vittime, pur rispettando l'esercizio del diritto di cronaca. Colgo l'occasione per diramare questo invito dei miei assistiti. Vi è il rischio di una ulteriore vittimizzazione. I personaggi coinvolti nella vicenda possono aver subito già un trauma, ma divulgare ulteriormente delle notizie - anche in maniera errata - può comportare un ulteriore stress ma anche un rischio nel ricordo di questi minori che potrebbe poi inficiare la capacità di testimoniare successivamente. Dobbiamo evitare, in pratica, quella che viene definita la 'vittimizzazione secondaria'. Sicuramente queste famiglie stanno vivendo un clima di tensione e molto delicato ed è per questo che ci siamo affidati a questo silenzio".

Associazione Gridas: "Caivano come Scampia. I riflettori si accendono solo quando succede qualcosa di grave"

"La situazione a Caivano noi la conosciamo da anni, per certi versi potremmo definirla simile a quella di Scampia. In realtà come le nostre, i riflettori si accendono solo quando succede qualcosa di grave. Per il resto c'è il buio". Così all'Adnkronos Martina Pignatelli di Gridas (Gruppo Risveglio dal Sonno), associazione senza scopro di lucro che opera da anni a Scampia e in molte altre realtà di degrado e povertà.

"Non è che il 'Modello Scampia' lo si copia e lo si ripete nei quartieri in cui si vivono situazioni di degrado. Il problema di fondo, che noi viviamo quotidianamente, è l'assenza delle istituzioni. Ovunque i cittadini - tramite i comitati di quartiere - si rimboccano le maniche e si mettono a lavoro, solo che poi non vengono nemmeno ascoltati. Le nostre grida di allarme sono costantemente ignorate, poi succedono cose eclatanti e i problemi, che accadono da tempo e di cui gli abitanti del posto sono ben consapevoli, all'improvviso sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo in rete con tante attività - spiega ancora la volontaria di Gridas - dal 1983 promuoviamo il carnevale di quartiere a Scampìa su temi di attualità e laboratori per il recupero della manualità, organizziamo cineforum gratuiti, murales per avere un supporto visibile alle battaglie portate avanti sul territorio del napoletano. Ma non è abbastanza se manca il sostegno delle istituzioni. La situazione a Caivano è uguale: le associazioni di Caivano cercano di sopperire a questa mancanza istituzionale da anni, lavorando contro il degrado di determinate zone. Ma vengono ignorate fino a quando non si presentano queste situazioni come appunto l'ultima, con lo stupro delle due ragazzine", conclude Pignatelli.