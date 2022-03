Fare politica: cosa significa oggi, con la guerra alle porte dell'Europa. L'incontro

Il Museo della Pace - MAMT è uno dei luoghi simbolo della nostra città, ponte ideale tra i popoli e sede di dialogo e scambio. E' qui che è stato presentato il libro di Gianfranco Rotondi "La variante DC - Storia di un partito che non c'è più e di uno che non c'è ancora". L'evento è stato l' occasione per un dibattito a tutto campo sul ruolo della politica, quanto mai attuale in questo momento storico, con la guerra che bussa alle porte dell'Europa.

Con l'autore sono intervenuti Michele Capasso, responsabile del Mamt, Antonio Iodice e Geremia Gaudino. I lavori sono stati moderati da Domenico Salerno.