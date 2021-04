Vaccini, la Ministra Gelmini: "Confido di poter avere un chiarimento con De Luca"

"Il Governo ha offerto alle Regioni un aggiornamento del piano vaccini con delle priorità che devono essere rispettate e la conferenza Stato Regioni è il luogo giusto per chiarirsi e dirimere le questioni. Il presidente De Luca ha sempre partecipato e posto le questioni in quel luogo in grande equilibrio. Le riaperture dipendono dalla velocità con cui mettiamo in sicurezza la salute degli over 80, dei pazienti fragili o con particolari patologie, dei disabili gravi e proprio per evitare fraintendimenti ci siamo assunti la responsabilità di mettere nero su bianco quelle indicazioni che devono essere rispettate da tutti". Lo ha detto la Ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini rispondendo alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alla eventualità di procedere con le vaccinazioni, non solo in base alle fasce di età, ma anche per categorie economiche, una volta completata l'immunizzazione degli over 80 e dei pazienti fragili.

"Ogni modifica ulteriore del piano va comunque affrontata nella sede della conferenza Stato Regioni e spero la Campania continui a dare in quella sede il suo contributo. Siamo tutti preoccupati per l'economia. Il modo migliore per aiutarla è riaprire e per farlo dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei più fragili, altrimenti rischiamo di allungare il tempo delle chiusure. Confido di poter avere con il presidente De Luca un chiarimento", ha concluso la Ministra Gelmini.