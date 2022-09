Via Duomo, gazebo vandalizzato prima dell'arrivo di Di Maio

Lo scorso sabato un fatto molto grave è accaduto in via Duomo; un gruppo di attivisti di Impegno Civico ha subito una pesante aggressione poco dopo l'arrivo del leader Luigi Di Maio; il gazebo dove gli stessi si trovavano, infatti, è stato vandalizzato e gli attivisti aggrediti.

"Un episodio purtroppo non isolato, frutto di un clima di violenza generalizzato ed alimentato da alcuni gruppi politici, a Napoli e a livello nazionale, che sta avvelenando una campagna elettorale molto difficile che si sta svolgendo in un clima geopolitico internazionale caratterizzato dalla guerra tra Russa e Ucraina, e che sta determinando pesanti ripercussioni economiche e sociali a livello nazionale. Una escalation di intolleranza ed odio, che trova la sua espressione non solo per le strade ma anche sul web; numerosi sono infatti gli attacchi ricevuti sui social da attivisti, militanti e candidati di Impegno Civico i quali da settimane sono fortemente limitati nella loro legittima possibilità di espressione da una martellante campagna social di offese, diffamazioni e minacce di morte provenienti da profili che in taluni casi sembrerebbero addirittura falsi; uno stato di cose che si pone in antitesi con quello che dovrebbe essere uno dei caposaldi della nostra democrazia: un sereno e pacifico confronto politico tra forze contrapposte prima delle elezioni. Il prefetto di Napoli, informato dell'accaduto ha mostrato massima disponibilità ed allertato le forze dell'ordine, sempre pronte ad intervenire, sulla possibilità assolutamente concreta, che fatti del genere possano ripetersi e nel valutare l'eventuale presenza di un'unica regia dietro ai numerosi attacchi social", denuncia in una interrogazione parlamentare Vincenzo Presutto, senatore, candidato plurinominale Campania 1-Senato, assieme a tutti i senatori di Impegno Civico.