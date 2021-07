Napoli Pride, de Magistris: "I diritti non sono concessioni. Il Parlamento mostri coraggio"

Luigi de Magistris torna a indossare la bandana, almeno metaforicamente. Dal palco in piazza Dante del Napoli pride arringa la folla con il suo intervento: "I diritti non sono concessioni, sono conquiste che poi vanno difese. Il Parlamente deve avere coraggio e non fare calcoli. Perché chi lotta è sempre un vincente. Sono orgoglioso delle battaglie fatte in questi anni per i diritti. Mi sono beccato una denuncia per aver dato la carta d'identità al piccolo Ruben, ma non me ne sono fregato".