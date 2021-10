Clemente: "Pronta a vigilare sul cronoprogramma della Galleria Vittoria"

"Per la Galleria Vittoria sono pronta a vigilare perché si mantenga il crono-programma che abbiamo lasciato ed io faccio il tifo perché il Sindaco Manfredi possa riconsegnare il cantiere magari anche un giorno prima di quanto scritto nel contratto che ho sottoscritto con l’Anas, cioè entro fine novembre”. Così l'ex assessora comunale Alessandra Clemente ha parlato della situazione in città ai microfoni di Radio Crc, nel corso della tramissione "Barba&Capelli".

"Oggi a Milano c’è la prima seduta del Consiglio Comunale, è strano che qui a distanza di due settimane non si sappia ancora chi e quando dovrà convocare il primo consiglio. Cominciano a circolare i primi progetti Draghi per la Legge di Bilancio, 13 miliardi, ma dei fondi promessi dai partiti a sostegno del sindaco Manfredi e da Manfredi in campagna elettorale del celebre 'Patto per Napoli' non c’è nemmeno l’ombra. La situazione è preoccupante: c’è bisogno di cominciare a lavorare per il bene della città, proporre idee in modo costruttivo per il bene dei Napoletani ma oltre due settimane dalle elezioni siamo ancora al toto-nomine per capire chi saranno i membri della Giunta Comunale", ha aggiunto la consigliera comunale di Napoli.

Chiusura sulla presenza di donne e di under 40 nella nuova Giunta: “Stupisce che oltre alle poche donne rappresentate in Consiglio ora anche per il totonomine circolino pochi nomi di donne da inserire in Giunta e di under 40 di cui la nostra città è piena o drammaticamente si svuota, spero che il Sindaco Manfredi smentisca le mie preoccupazione nella Giunta che si appresta a nominare agendo con il coraggio di dare a giovani e donne con i fatti protagonismo in ruoli di vertice e responsabilità”.