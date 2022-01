Galleria Umberto, Manfredi: "Con i clochard accoglienza ma anche decisione"

"Sui senza fissa dimora bisogna lavorare con assistenza ma anche con decisione". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, torna a parlare del tentativo che il Comune di Napoli sta mettendo in atto per 'liberare' la Galleria Umberto I dalla presenza delle decine di senza fissa dimora che, soprattutto in inverno, cercano riparo dal freddo.

Un'iniziativa che ha suscitato polemiche e ha diviso la città dal primo momento, da quando l'assessore comunale alle Politiche sociali Luca Trapanese, il 21 gennaio scorso, ha personalmente svegliato i clochard della Galleria a favore di obiettivo chiedendogli di andare via. Da lunedì 24, la polizia municipale presidia l'area, impedendo alle associazioni di volontariato di portare pasti caldi a chi è accampato lungo le navate.

"E' un tema complesso - ha affermato Manfredi - Dobbiamo fare in modo che i senza fissa dimora trovino una sistemazione decorosa e un percorso di reinserimento nella società. Le nostre unità di strada stanno lavorando con impegno per indirizzarli. Le problematiche di chi vive per strada sono diverse: la povertà, la dipendenza, i problemi mentali. Accade anche qualcuno che è stato condotto in una struttura è tornato in strada perché maggiormente libero di potersi lasciar anadare alla sua dipendenza, che sia droga o alcol. Ma tenerli in strada non è dignitoso né per per loro né per la città".

Un proposito, quello del sindaco, che si scontra con le difficoltà del presente. Secondo quanto affermato dallo stesso Trapanese, Napoli può contare solo 400 posti di accoglienza per senza fissa dimora, tra quelli comunali e quelli messi a disposizione da associazioni private, a fronte di una popolazione stimata di 1.800-2.000 unità. Il Comune paga anche la mancanza di personale necessario per il lavoro di mediazione con persone di etnia, cultura, religione diverse. Non mancano i volontari che hanno parlato apertamente di "comportamento disumano", soprattutto con il freddo di queste settimane.

Senza soluzioni definitive, il rischio è che questa emergenza sociale venga semplicemente spostata lontano dalle vie dello shopping e dagli occhi dei turisti.