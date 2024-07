Trent'anni dal G7 di Napoli. Bassolino: "Un successo grazie ai napoletani"

Sono passati trent'anni dal G7 di Napoli eppure il ricordo di quell'evento è ancora vivo nella mente di molti napoletani. Il vertice dei sette paesi più industrializzati del mondo iniziò l'8 luglio 1994 e fu il primo appuntamento internazionale della città in epoca moderna. Portò enormi cambiamenti perché, per l'occasione, il centro fu completamente ristrutturato. Dalla pavimentazione di piazza Plebiscito alla Galleria Umberto I, dall'asfalto in via Acton a piazza Municipio. Una vera e propria rivoluzione. Basti pensare che fino a quel momento piazza del Plebiscito era aperta al traffico delle automobili ed era stata anche un parcheggio e deposito di bus. Solo dopo il G7 divenne pedonale. Per Antonio Bassolino, sindaco di Napoli dal 1993 al 2000, il successo della manifestazione fu garantito dalla partecipazione delle gente che "...comprese la grande opportunità che avevamo. Ci stavamo giocando una fetta del nostro futuro. Non c'era mai stato e mai più ci sarebbe stato un G7 con una tale partecipazione popolare".

Filiberto Passananti, giornalista e componente della task force comunicazione della Prefettura per l'evento, racconta: "Ai napoletani le scadenze temporali non sono mai piaciute, ma in quel caso la scadenza temporale era importante e bisognava rispettarla, per cui ci fu una collaborazione che in passato non si era mai vista. La città fu partecipe, perché sia l’amministrazione comunale che la Prefettura spiegavano ai cittadini, man mano che i lavori andavano avanti, cosa ne veniva fuori. Ci fu poi la chiusura con la realizzazione della ‘zona rossa’ e i napoletani per la prima volta videro nelle tv di tutto il mondo immagini della città come non l’avevano mai vista, in cui si riusciva a riconoscere la bellezza della città. Fu una cosa nuova per i napoletani, che capirono che qualcosa stava cambiando. Per questo motivo il G7 fu accolto con molto favore dalla gente".

In questo video, Bassolino e Passananti raccontano in che modo la città fu protagonista dell'evento del 1994.

Un ringraziamento all'Archivio fotografico Carbone per averci fornito le immagini di quei giorni