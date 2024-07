Trent'anni dal G7 di Napoli: la nuova piazza Plebiscito, la pizza di Clinton, il premier giapponese in ospedale

Correva l'8 luglio 1994 e Napoli ospitava il G7, il vertice tra i capi di Governo dei sette paesi più industrializzati del Mondo. A Trent'anni di distanza ripercorriamo quei giorni attraverso le voci di Antonio Bassolino, sindaco dal 1993 al 2000, del giornalista Filiberto Passananti, componente della task force comunicazione della Prefettura durante l'incontro e di Arturo Sergio, titolare del Gambrinus. In questo secondo video, gli intervistati raccontano i lavori che rivoluzionarono il volto della città: da piazza del Plebiscito, che all'epoca era aperta al transito delle automobili, alla Galleria Umberto, senza dimenticare via Acton, piazza Municipio, piazza San Domenico Maggiore. Ma il G7 fu anche un serbatoio inesauribile di aneddoti: la pizza a portafoglio che Bill Clinton che mangiò da Di Matteo, le corse sul Lungomare del presidente americano, le passeggiate in centro di Mitterand e quella sera che il Giappone tremò per un'intossicazione da cozze del premier Tomiichi Murayama.

“Una sera passai all’esterno della clinica Mediterranea e vidi una grande folla di fotografi, televisioni. Era stato, infatti, ricoverato d’urgenza il premier giapponese. Si era sparsa la voce che stesse molto male, ma in realtà non era niente di grave. Semplicemente aveva mangiato molto, una quantità enorme di zuppa di cozze. Io rassicurai le televisioni giapponesi e gli inviati di tanti altri paesi, che era tutto a posto”, ricorda Antonio Bassolino. “Tante immagini del G7 furono molto forti - prosegue l'ex sindaco - Napoli restaurata, Clinton con la pizza o che correva la mattina sul Lungomare. Il presidente francese Mitterand che passeggiava in pieno centro storico, in piazza del Gesù, San Domenico Maggiore”.

Memorabile la cena degli staff al Gambrinus la sera prima di andare via: "Avevano avuto una giornata difficile - spiega Arturo Sergio - Avevamo preparato una cena con sogliole e altre cose di livello, ma appena arrivarono tutti si tolsero le giacche e ci chiesero una pasta calda”.

Un ringraziamento all'Archivio fotografico Carbone per averci fornito le immagini di quei giorni