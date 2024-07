Il G7 di Napoli 30 anni dopo: il giorno che cambiò la storia della città |VIDEO e FOTO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se c'è un giorno che ha cambiato la storia recente di Napoli, questo è l'8 luglio 1994. Esattamente trent'anni fa cominciava il G7, il vertice dei sette paesi più industrializzati del Mondo. L'Italia, paese ospitante, aveva scelto come sede il capoluogo partenopeo. All'epoca, Napoli era una città povera e in crisi. Nei 21 anni precedenti aveva subito il colera (1973), il terremoto dell'Irpinia (1980), il bradisismo (1983-84) e la chiusura delle industrie principali come l'Italsider (1992). Il G7 rappresentò l'occasione per rimettere a nuovo il centro della città e intraprendere una nuova strada: quella del turismo, della cultura e dei grandi eventi. Basti pensare che prima del vertice del 1994, piazza del Plebiscito, oggi luogo simbolo della città, era aperta al transito e alla sosta di automobili e bus. Abbiamo provato a raccontare il prima e il dopo questo evento attraverso tre interviste: Antonio Bassolino, sindaco dell'epoca, Filiberto Passananti, giornalista impegnato nella task force comunicazione della Prefettura durante il G7, e Arturo Sergio, uno dei titolari del Gran Caffè Gambrinus, osservatore privilegiato di quei giorni.

L’intuizione di Ciampi

Se Napoli è stata capitale del mondo per tre giorni nel luglio del 1994 il merito va ascritto in particolare a un grande personaggio della storia politica italiana: Carlo Azeglio Ciampi. Fu proprio l’allora presidente del Consiglio a volere fortemente che il vertice si svolgesse nel capoluogo campano. Napoli nel 1993 era una città ferita, reduce da un difficilissimo post terremoto e dalla guerra di camorra degli anni 80’, in cui le uniche gioie e soddisfazioni arrivarono dal calcio con l’epopea ‘Maradoniana’, il primo storico scudetto e la storica vittoria europea con la Coppa Uefa. Lo sconquasso politico ed economico che in quel momento l’Italia stava vivendo con Tangentopoli aveva inevitabilmente toccato la città partenopea, il cui tessuto economico e sociale era già fragile, provato ulteriormente dalla chiusura delle acciaierie dell’Italsider a Bagnoli. Eppure Ciampi non esitò a sceglierla come sede del G7 per l’Italia.

“Io non ero ancora sindaco, ero nella segreteria nazionale del Pds e un giorno andai a trovare Carlo Azeglio Ciampi. Mi disse: ‘Sto andando in Giappone e ho pensato di proporre Napoli come sede del G7 che tocca all’Italia nel 1994. E io gli risposi: ‘Bene, è una bella scelta. La città non è pronta, ma sarà pronta’. Dopo pochi mesi, poi, io sarei ritornato a Napoli a fare il commissario del Pds, mi candido a sindaco, vengo eletto e sono io che mi ritrovo a gestire il G7, proprio io che ero stato il primo a cui Ciampi aveva confessato la sua scelta”, racconta Antonio Bassolino a NapoliToday. Lo stesso ex numero uno di Palazzo San Giacomo conferì l’anno successivo, nel 1995, la cittadinanza onoraria a Carlo Azeglio Ciampi.

Napoli cambia volto

In pochi mesi Napoli si rimbocca le maniche per non farsi trovare impreparata al grande evento. La città si rifà il look per presentarsi al mondo con il suo vestito migliore, con l’intenzione di allontanare tanti pregiudizi e cancellare le immagini negative del passato dalla memoria collettiva.

“Il G7 segnò un prima e un dopo. Con quell’evento cambia la vita, la storia di Napoli. La città si ripresenta al mondo bella, restaurata in tante piazze e luoghi importanti. La città era in un momento molto duro: c’era l’acqua sporca che usciva dai rubinetti, il latte infetto, mancanza di illuminazione non solo nei grandi quartieri popolari, ma nel pieno centro della città. In via dei Mille, ad esempio, non c’era l’illuminazione. Con il G7 cambiò la fiducia in noi stessi. Quella era una sfida. Napoli veniva da anni difficili, ma la città si presentò in modo straordinario e questo fu frutto della collaborazione tra istituzioni. Quando si tiene il summit, il presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi e io e lui lavorammo assieme. Di quel lontano evento ancora oggi, per fortuna, sono rimaste tante cose. La cosa straordinaria di quel G7, che poi in realtà fu un G8 perché per la prima volta partecipava anche la Russia con il presidente Elstin, fu la partecipazione della città. La città fu grande protagonista, colse che si trattava di una grande occasione . Mai c’è stato nella storia, né prima né dopo, un G7 che abbia avuto una tale partecipazione corale della città”, racconta Bassolino, in quel periodo neo eletto sindaco del capoluogo campano.

“Napoli fu radicalmente cambiata dal G7. Da allora in poi, la città ha avuto una marcia in più. Napoli nel 1994 era in una situazione economica spaventosa. Tutte le grandi industrie erano fuggite dalla città e non circolavano più soldi. In quel periodo si registrò una crescita enorme della malavita organizzata. Questa città era diventata invivibile, era fondamentalmente ‘sciatta’, non aveva un progetto. Bastarono pochi mesi e il G7, per modificare tutto il quadro. - spiega Filiberto Passananti, giornalista impegnato nella task force comunicazione della Prefettura di Napoli - Il G7, in pratica, ha aperto una strada, ha dato un’indicazione. Il futuro della città non era più nelle fabbriche e si è cominciato, quindi, a puntare sul terziario e in particolare sul turismo. E la stura a questo l’ha data proprio il G7. In pochi mesi avvenne un cambiamento così radicale perché in un luogo come Napoli, dove ogni cittadino rappresenta una città a parte, ci fu un piccolo miracolo, probabilmente per delle condizioni esterne. Era il momento di unirsi insieme, per fare qualcosa di grande ed era qualcosa che aveva una scadenza temporale. Ai napoletani le scadenze temporali non sono mai piaciute, ma in quel caso la scadenza temporale era importante e bisognava rispettarla, per cui ci fu una collaborazione che in passato non si era mai vista. La città fu partecipe, perché sia l’amministrazione comunale che la Prefettura spiegavano ai cittadini, man mano che i lavori andavano avanti, cosa ne veniva fuori. Ci fu poi la chiusura con la realizzazione della ‘zona rossa’ e i napoletani per la prima volta videro nelle tv di tutto il mondo immagini della città come non l’avevano mai vista, in cui si riusciva a riconoscere la bellezza della città. Fu una cosa nuova per i napoletani, che capirono che qualcosa stava cambiando. Per questo motivo il G7 fu accolto con molto favore dalla gente. La Galleria Umberto era talmente decadente, che cadevano pezzi di stucco. Il pavimento era totalmente distrutto. Di piazza Plebiscito, poi, non ne parliamo: poteva essere il parcheggio di un grande ipermercato. Era uno spettacolo abbastanza indecente. La velocità con cui furono svolti i lavori oggi la definirei impensabile. I vari interventi effettuati nella Galleria Umberto, piazza del Plebiscito, via Acton e in tutta la zona del centro, cambiarono il volto della città in pochissimi mesi. La zona di piazza Municipio, del Maschio Angioino, divenne stupenda. Furono asfaltate tutte le strade, i giardini erano perfetti, le fontane funzionavano. Questa fu la cosa che fece capire al mondo che questa era una città che nascondeva una sua forza, una sua bellezza. Fino a quel momento i napoletani venivano definiti cafoni, terroni, delinquenti, colerosi o terremotati”.

“Il periodo del G7 per noi del Gambrinus è stato il più bello. Abbiamo avuto una ristrutturazione generale del Centro Storico. Piazza del Plebiscito fu del tutto restaurata, così come Palazzo Reale. Si viveva davvero un’atmosfera regale. Sembrava ci fosse una nuova rinascita di Napoli, anche nella mentalità culturale della città. Quella Napoli che per anni era rimasta repressa, si stava riscattando”, ricorda Arturo Sergio, uno dei titolari del Gran Caffè Gambrinus.

Il vertice: i protagonisti e i temi discussi

Il summit, il 20esimo della storia, vide protagonisti alcuni grandi nomi della storia politica internazionale, a partire dal Presidente della Repubblica francese François Mitterrand e dal primo cancelliere della Germania unita post abbattimento del muro di Berlino, Helmut Kohl. Per l’Italia c’era il neo eletto premier Silvio Berlusconi, per gli Stati Uniti Bill Clinton, per il Regno Unito John Major.

La sede degli incontri era il Palazzo Reale di Napoli. Era la terza volta che il vertice si teneva in Italia. Ad ospitarlo nelle due occasioni precedenti, 1980 e 1987, era stata sempre Venezia. Quello partenopeo, però, segnò un passaggio storico poiché vide per la prima volta la partecipazione della Federazione Russa, con il presidente Boris Yeltsin presente in qualità di osservatore.

I temi discussi in quella tre giorni furono tanti: economici, politici (con la transizione democratica dei paesi dell’ex blocco sovietico), ma anche ambientali, con la prospettiva della chiusura della centrale nucleare di Chernobyl.

La cena a Castel dell’Ovo: lo spettacolo pirotecnico annullato in segno di lutto

La prima sera del vertice prevedeva una cena di lavoro nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo offerta dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Al termine della cena era in programma uno spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio per dare il benvenuto ai leader internazionali, poi annullato in segno di lutto per la morte di sette marinai uccisi in Algeria, le cui salme giunsero a Capodichino accolte dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Il premier giapponese finisce in ospedale

La cena di Castel dell’Ovo ebbe, però, un fuori programma. Il primo ministro giapponese Tomiichi Murayama, infatti, fu costretto al ricovero in ospedale a causa di una forte indigestione.

“Una sera passai all’esterno della clinica Mediterranea e vidi una grande folla di fotografi, televisioni. Era stato, infatti, ricoverato d’urgenza il premier giapponese. Si era sparsa la voce che stesse molto male, ma in realtà non era niente di grave. Semplicemente aveva mangiato molto, una quantità enorme di zuppa di cozze. Io rassicurai le televisioni giapponesi e gli inviati di tanti altri paesi, che era tutto a posto”, ricorda Antonio Bassolino.

Clinton star ‘on the road’: dalla pizza a portafoglio ai Tribunali al footing sul Lungomare

Le immagini più iconiche di quei giorni sono sicuramente quelle che hanno visto protagonista l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Indimenticabile la sua passeggiata ai Decumani tra ali di folla di napoletani, a cui pazientemente il numero uno della ‘Casa Bianca’ stringeva la mano, conclusa poi con l’ormai celebre “pizza al portafoglio” gustata da Di Matteo, che Clinton provò a pagare senza riuscirvi. Da ricordare anche le sue sessioni mattutine di jogging nella zona del Lungomare insieme alla scorta.

“Tante immagini del G7 furono molto forti. Napoli restaurata, Clinton con la pizza o che correva la mattina sul Lungomare. Il presidente francese Mitterand che passeggiava in pieno centro storico, in piazza del Gesù, San Domenico Maggiore”, ricorda Bassolino.

“Io vedevo passare la moglie di Clinton che andava al San Carlo o lui in tenuta ginnica. Il Gambrinus era nella zona rossa, ciò significava che noi non potevamo lavorare per sette giorni. Però in realtà il Gambrinus era aperto a tutti, alle autorità e chi voleva entrare. La sera prima di andare via fu organizzato qui da noi una cena per gli addetti ai lavori, segretari dei leader. Ricordo che si sedettero e tolsero tutti le giacche e ci chiesero della pasta calda”, racconta Arturo Sergio.

Laurea honoris causa a Mitterrand

L'8 luglio, nel giorno di apertura del G7, l’università L’Orientale di Napoli conferì la laurea honoris causa in “Filosofia” al presidente francese François Mitterrand. In una solenne cerimonia a palazzo Corigliano, alla presenza del presidente del Senato Carlo Scognamiglio, del ministro dell’università e della ricerca Stefano Podestà, del rettore Adriano Rossi e dell’allora ex presidente della Camera Giorgio Napolitano.

Mitterrand, nella lectio magistralis, sottolineò l’importanza del legame tra Napoli e la Francia, esaltando l’importanza della storia della città nel cultura europea, con numerosi riferimenti storico-letterari.

All’esterno dell’università si verificò anche qualche piccolo tafferuglio tra un centinaio di manifestanti del coordinamento internazionale contro il G7 e le forze dell’ordine, nel corso dei quali il vice questore Franco Malvano rimase lievemente ferito alla testa.

La chiusura di piazza del Plebiscito

L’immagine simbolo, post G7 a Napoli, è sicuramente piazza Plebiscito definitivamente chiusa al traffico. Ai microfoni di NapoliToday l’ex primo cittadino partenopeo Antonio Bassolino riavvolge il nastro, raccontando i retroscena di quella decisione: “Bisognava restaurare piazza del Plebiscito, che era poi il luogo dove si sarebbe svolto gran parte del summit. Un giorno, un po’ scherzando, un po’ facendo sul serio, dissi ad un gruppo di pensionati seduti sulle panchine in piazza Trieste e Trento: ‘Per cortesia, mi guardate un po’ i lavori che vengono fatti in piazza del Plebiscito e poi io torno ogni tanto e mi dite se li stanno facendo bene oppure no? Io andavo tutti i giorni e loro presero così sul serio l’incarico, che quando arrivavo mi dicevano o ‘tutt’a posto sindaco’ o ‘oggi non li vedo lavorare bene’. L’ultima sera del G7 io andai a Capodichino per accompagnare e salutare i capi di stato. La piazza doveva restare chiusa fino alla mattina dopo la fine del vertice, quando avremmo dovuto decidere cosa fare, se riaprire piazza del Plebiscito o meno. Già quella sera, però, vidi che alcuni cittadini avevano tolto una parte delle transenne che delimitavano la piazza e le auto avevano già iniziato a circolare di nuovo, senza aspettare neppure le decisioni che avremmo dovuto prendere il giorno dopo. Allora lì ho pensato che servisse una decisione drastica. La mattina dopo andai al Comune, molti erano contrari, ma io firmai e decisi per la chiusura, restituendo la piazza ai napoletani. La piazza da quel momento diventò un luogo in cui si installavano opere d’arte, in cui c’era l’evento della notte di Capodanno. La chiusura di piazza Plebiscito fu solo la prima, ma io poi continuai. Ora è anche difficile ricordarlo, ma le piazze del Centro Storico erano tutte parcheggi, erano piazze abbandonate. San Domenico Maggiore non esisteva più”.

“Bassolino, che ebbe la fortuna di diventare sindaco pochi mesi prima del G7, contribuì molto al restauro di piazza del Plebiscito. Lui decise di chiuderla definitivamente. Da allora la piazza ha ospitato grandi eventi, culturali come opere del San Carlo, musicali come il Festivalbar o come concerti, sportivi come gare ippiche”, conclude Arturo Sergio.

(Si ringrazia l'Archivio Fotografico Carbone di Napoli per le immagini)