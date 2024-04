G7 a Capri, comitato per l'ordine e sicurezza pubblica: alta l'allerta sulle aree sensibili

In Prefettura a Napoli nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, in vista del G7 dei ministri degli Esteri in programma sull'isola di Capri dal 17 al 19 aprile. Al tavolo hanno presenziato i sindaci dei Comuni di Capri ed Anacapri, l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, il questore, il comandante provinciale della Guardia di finanza, il rappresentante del Comando provinciale dei carabinieri, i rappresentanti della Capitaneria di porto di Napoli e dell'Autorità portuale, i comandanti della Polizia locale di Napoli e Capri e il rappresentante della Polizia metropolitana. In considerazione della rilevanza dell'evento - cui prenderanno parte anche diversi rappresentanti di altri Stati esteri, oltre a quelli membri del G7, e alcune organizzazioni internazionali - nonché della complessità dell'attuale contesto internazionale, contrassegnato da conflitti bellici in atto e dalla minaccia terroristica, si è approfondita la questione delle misura di sicurezza approntate per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica dei partecipanti e dei cittadini e turisti presenti sull'isola.

Aree sensibili

In particolare, "sono stati predisposti dispositivi organizzativi e di sicurezza che tengono conto di diversi fattori, quali le ridotte dimensioni dell'isola e - si legge in una nota - le zone della stessa e del capoluogo ove ha sede la location dell'evento, da attenzionare in quanto aree sensibili, nonché le aree che, pur non direttamente interessate dallo svolgimento del vertice, rivestono interesse in ragione della prossimità ai luoghi delle manifestazioni programmate". L'organizzazione dell'evento, inoltre, è stata articolata in maniera da "garantire tutti i servizi di soccorso alla popolazione che si dovessero rendere necessari nonché gli ordinari servizi di igiene urbana e di carico e scarico merci, al fine di assicurare il minor impatto possibile sull'ordinato svolgimento delle attività quotidiane del contesto cittadino, sia quelle di carattere commerciale che di quelle turistiche". Nelle giornate immediatamente precedenti al vertice G7, è previsto, presso il Comune di Capri, un ulteriore Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo di mettere a punto gli ultimi dettagli organizzativi.