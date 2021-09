Bocciato il ricorso di Maresca: fuori la sua lista

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro l'esclusione della civica "Progetto per Napoli - Catello Maresca sindaco per Napoli", lista di diretta emanazione del candidato sindaco del centrodestra, dalle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Napoli. I giudici del Consiglio di Stato hanno rigettato, così come avvenuto per la lista della Lega "Prima Napoli", il ricorso contro la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale che in settimana aveva confermato l'esclusione delle due civiche.

Fuori, sempre per decisione del Consiglio di Stato, anche la lista del "Movimento Quattro Zampe - Partito Animalista" che avrebbe dovuto sostenere la candidatura di Catello Maresca. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza del Tar Campania. Si attende l'esito del ricorso presentato contro l'esclusione dell'altra civica del candidato sindaco, "Catello Maresca".