Il Covid ha ucciso Francesco Ruotolo, consigliere della III Municipalità

Nuova vittima illustre del Covid, si è spento Francesco Ruotolo consigliere della III Municipalità. Era ricoverato da alcuni giorni al Cardarelli dopo un aggravamento delle sue condizioni. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Ruotolo dal mondo politico e non solo.

"Il Covid ha ucciso anche il compagno Francesco Ruotolo, consigliere della 3^ municipalità, uomo della resistenza, antifascista, amante di Napoli, sempre in prima linea nella lotta per i diritti. Francesco caro, ti abbiamo voluto bene, io tanto. Ci mancheranno le tue lotte, la tua ansia di giustizia. Ai familiari il cordoglio mio personale e della città di Napoli". È il messaggio di cordoglio del sindaco de Magistris.

"Oggi ci ha lasciati un compagno indispensabile. Il Covid si è portato via Francesco Ruotolo. Militante infaticabile e sempre presente, ogni volta con una nuova proposta ed una nuova iniziativa. Giornalista, più volte consigliere nel suo quartiere, la Sanità. In Rifondazione Comunista fin dalla fondazione, fra i nostri compagni più conosciuti ed amati. Troveremo il modo di ricordarlo in modo adeguato, ora è il momento del dolore. I compagni e le compagne di Rifondazione Comunista della Federazione di Napoli". E' il messaggio di cordoglio della pagina Facebook di Rifondazione Comunista.

"Non lo so dove andrai Francesco Ruotolo so che ovunque sarai continuerai a lottare in difesa della bellezza e della giustizia, ci mancherai amico di tante battaglie ... continueremo anche in tuo nome", scrive Carmine Maturo portavoce di I-Green.