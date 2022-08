Franceschini: “Difenderemo il Patto per Napoli dalle destre”

Il Patto per Napoli "per noi è da difendere con i denti, a tutti i costi". Lo ha spiegato il ministro della Cultura Dario Franceschini, candidato per il Pd in Campania, parlando con i cronisti a Napoli.

Franceschini ha parlato di un "passo avanti importantissimo. Vincendo le elezioni - ha spiegato - lo difenderemo e lo rafforzeremo. Mi preoccupa piuttosto questa destra d'ispirazione leghista che rischia di smontare quanto di buono è stato fatto".