Frana Ischia, Fico: "Quello del 2018 non era un condono"

Nel decreto approvato nel 2018 dal Governo Conte non ci sarebbe un condono per Ischia. Lo ha sostenuto Roberto Fico, a margine dell'incontro a Scampia che ha visto protagonista l'ex presidente del Consiglio. In questi giorni in molti, in particolare i renziani, hanno attaccato il Movimento e Giuseppe Conte, accusandoli di aver agevolato l'abusivismo edilizio a Ischia con una norma inserita nel Decreto per il Ponte Morandi.

Sebbene nel documento compaia la parola "condono", Fico respinge le accuse: "Non bisogna fermarsi a leggere i titoli dei paragrafi, ma bisogna approfondire gli articoli. Non c'è stato nessuno condono. Quella norma fu approvata per consentire ai terremotati del 2017 di ricevere dei fondi. Per ricevere soldi dallo Stato le case non potevano essre abusive, così fu chiesto ai Comuni se quelle case potessero corrispondere ai tre condoni precedenti".