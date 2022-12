Frana a Ischia, Manfredi: "Non ci sono soldi per la manutenzione"

Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli: "Gli Enti non hanno risorse, serve un piano di lavori ordinario che fino a oggi non c'è stato"

Mancata manutenzione o abusivismo edilizio. Il dibattito pubblico dopo la tragedia che ha colpito Ischia il 26 novembre scorso si è diviso su questi due tempi nel tentativo di cercare le cause di un disastro che molti definiscono annunciato. Sindaci isolani, ex sindaci, cittadini e geologi hanno denunciato la mancanza di qualsiasi lavoro di manutenzione dal 2009, anno della precedente frana che colpì Casamicciola, a oggi.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi: "Qualcosa è stato fatto in questi tredici anni, ma c'è un tema generale sulla manutenzione. Ci sono fondi per la messa in sicurezza idrogeologica e per gli investimenti, che sono comunque difficili da usare per la parte burocratica, mentre la manutenzione ordinaria dei valloni rientra nella spesa corrente. Gli enti spesso non hanno queste risorse di spesa corrente e, quindi, manca la manutenzione. Sarebbe necessario un piano dei lavori ordinari con definizione chiara dei soggetti attuatori. Fino a oggi, questo è mancato".

Resta da capire se i finanziamenti straordinari, stanziati dopo la frana del 2009, siano stati realmente utilizzati e per fare cosa. Una domanda che tornerà anche nelle prossime settimane, quando sarà il momento di stabilire cause e responsabilità.