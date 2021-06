Comunali Napoli 2021, De Siano: "Forza Italia correrà con il proprio simbolo"

"L'identità politica è un valore e in Campania Forza Italia correrà col proprio irrinunciabile e imprescindibile simbolo, soprattutto nel capoluogo regionale". E' quanto annunciato dal coordinatore campano di Forza Italia, Domenico De Siano, che ha così messo un punto sulla questione dell'appoggio al candidato sindaco di Napoli Catello Maresca senza i simboli dei partiti.

De Siano ha ribadito anche l'importanza dell'unità del centrodestra in vista delle prossime amministrative: "Lo stesso vale per l'unità del centrodestra: se c'è un accordo è regionale e senza eccezioni in nessun capoluogo di provincia. Il centrodestra unito vince, e vince se è coeso e coerente ovunque, come auspichiamo tutti".