Forza Italia: nuovi coordinatori in provincia. Cambi al vertice a Marano, Marigliano e Ischia

Ad annunciare i nuovi responsabili è l'on. Annarita Patriarca, commissario per la provincia di Napoli del partito del Cavaliere. A Marano il nuovo coordinamento cittadino è stato affidato a Castrese Alfiero, Rosa Mallardo e Aniello Cecere. Per l'Isola d'Ischia è stato individuato come delegato Giovanbattista Castagna. A Marigliano le redini del partito vanno all'avvocato Giuseppe Palladino ed Ermanno Russo, già consigliere ed assessore regionale, storicamente radicato nel territorio della cittadina vesuviana commenta “Forza Italia riparte nella città di Marigliano con una scelta di qualità. Palladino saprà rappresentare al meglio un patrimonio di idee e valori che storicamente hanno visto Marigliano in prima linea nell’affermare i principi di socialdemocrazia, riformismo e quelle ragioni proprie della parte più moderata del Centrodestra. Al neo coordinatore va tutto il mio sostegno ed incoraggiamento. Siamo pronti a ricominciare attraverso una stagione di ascolto attivo e di rilancio del partito ripartendo dal popolo azzurro e dai territori - dice ancora Russo - L’entusiasmo e la relazione stretta con i cittadini e le loro istanze rappresenta il vero valore aggiunto di questa nuova governance di Forza Italia. Mi congratulo con l’onorevole Fulvio Martusciello, commissario regionale, e la coordinatrice provinciale Annarita Patriarca per aver avviato una riorganizzazione del partito che rende giustizia a chi ha da sempre militato e creduto negli ideali di Forza Italia. Sono certo che la comunità azzurra di Marigliano saprà interpretare al meglio questo segnale di rinascita. Siamo pronti a ripartire dai territori per crescere sempre di più”.