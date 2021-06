Comunali, Forza Italia Napoli: "Se continua così, Maresca sarà un de Magistris trasformato"

La nota del coordinamento cittadino del partito fondato da Silvio Berlusconi sull'intenzione del Presidente della Seconda Municipalità Francesco Chirico di lasciare DemA per appoggiare il magistrato napoletano, candidato sindaco

"Francesco Chirico, uomo di de Magistris della rivoluzione arancione, ha scelto di cambiare schieramento, di fare un'operazione trasformista, lasciando la coalizione che lo ha eletto. Ora sia conseguente e si dimetta subito, per evitare di dare l'impressione di aver compiuto solo un'operazione personale e tipica di chi abbandona la nave che affonda". Così in una nota il coordinamento cittadino di Forza Italia Napoli si è espresso sull'annuncio del presidente della Seconda Municipalità Francesco Chirico di voler lasciare DemA per appoggiare la candidatura a sindaco di Catello Maresca.

"Se Maresca continua a prendere questi trasformisti di de Magistris, sarà un de Magistris trasformato. Null'altro", conclude la nota di Forza Italia Napoli.

Nei giorni scorsi il coordinatore campano di Forza Italia, Domenico De Siano, aveva messo un punto sulla questione dell'appoggio al magistrato napoletano quale candidato sindaco senza presentare simboli dei partiti: "L'identità politica è un valore e in Campania Forza Italia correrà col proprio irrinunciabile e imprescindibile simbolo, soprattutto nel capoluogo regionale".