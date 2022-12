Iris Savastano nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

Iris Savastano è la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia a Napoli. L'annuncio è stato dato dalla stessa Iris attraverso la propria pagina Facebook. "Sono profondamente riconoscente al Presidente Silvio Berlusconi per la fiducia riposta nominandomi coordinatore cittadino di Napoli di Forza Italia - scrive Irsi Savastano nel commento al post - Mi impegnerò con tutta me stessa per ricambiare tale gesto, lavorando con dedizione, passione e professionalità. Siamo certi che sotto la guida unica e preziosa del Presidente Berlusconi si potranno raggiungere risultati importanti per Napoli, la Campania e il Partito tutto. #graziepresidente".

Capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Savastano è laureata in Conservazione dei Beni Culturali, ha un dottorato di ricerca in Scienze del Turismo a Indirizzo Manageriale presso la Facoltà di Economia “Università degli Studi di Napoli Federico II”. Ha realizzato diversi contributi in volumi, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni di articoli su riviste specializzate. Da oltre 10 anni in politica, prima come consigliera della Municipalitá 5 - Vomero Arenella, poi come consigliera e presidente della commissione Cultura e Turismo della Municipalità 1 - Chiaia Posillipo San Ferdinando.