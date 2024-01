Nuovo coordinatore di Forza Italia: su TikTok il video per dire "grazie"

"Batticuore, agitazione a mille, solita storia ma la mia tenacia e la mia determinazione mi portano poi sempre all’obiettivo perché come diceva il Presidente Berlusconi “chi ci crede combatte, chi ci crede supera gli ostacoli, chi ci crede vince!", così Iris Savastano su TikTok, subito dopo la conferma - avvenuta con votazione unanime - a coordinatore cittadino di Forza Italia per Napoli.

"Adesso comincia il bello"

"Profonda gratitudine a tutti i miei sostenitori, alla comunità di Forza Italia che oggi mi ha votato all’unanimità. Ringrazio l’onorevole Nazario Pagano per la sua splendida conduzione del congresso, l’on. Tullio Ferrante per il suo intervento e il coordinatore regionale Fulvio Martusciello con il Senatore Silvestro per aver lavorato tutti insieme facendo confluire le varie forze e sensibilità sul mio nome. Grazie all’amico e collega Salvatore Guangi che mi ha sempre sostenuto, alla nostra squadra e alla mia famiglia.

Adesso comincia il bello, da domani si continuerà a lavorare, ancora più forti, ancora più determinati a raggiungere un grande risultato a partire dalle Europee".