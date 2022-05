A Napoli la convention nazionale di Forza Italia con Berlusconi presente: il programma

Il 20 e 21 maggio alla Mostra d'Oltremare a Napoli si svolgerà la convention nazionale di Forza Italia ed è annunciata la presenza di Silvio Berlusconi a dimostrazione di quanto sia ritenuta importante questa due giorni di riflessione politica per un partito che, ancora una volta, chiede al suo leader la spinta decisiva per il rilancio.

La Campania è sempre stata per F.I. una regione dove ha riportato grandi consensi, ma, come per il resto del paese, nelle ultime tornate elettorali le percentuali di voti azzurri sono notevolmente diminuite. Il partito di Berlusconi è attraversato da una profonda crisi, sia al suo interno, che da un ridimensionamento consistente sul territorio. Le vicende giudiziarie di Cosentino e Cesaro pesano ancora e la litigiosità tra le varie componenti, Martusciello-De Siano-la Carfagna non hanno certo aiutato a recuperare voti dei quali altri partiti hanno beneficiato, e non soltanto partiti dell'area di centro destra.

La sconfitta di Catello Maresca ha lasciato strascichi di malcontento soprattutto tra coloro che ne avevano osteggiato la candidatura.

È tutta l'area di centro-destra che, al di là della crescita in previsione elettorale di Fratelli d'Italia, soppporta problemi di notevole importanza. La situazione complessiva dell'elettorato di destra e di centro è caratterizzata da un paradosso che vede una serie importante di entità politiche, nuove o rispolverate, pronte a battersi in campagna elettorali amministrative con il pensiero alle prossime elezioni politiche e che sono molto attive nei territori e drenano consensi a scapito dei partiti tradizionali, soprattutto Forza Italia e Lega. Il paradosso è nei numeri complessivi che vedono l'area di centro ampliarsi in misura consistente. Al sud si sono consolidate alleanze tra ex democristiani ancora con seguito elettorale, con altre entità o partiti di stampo liberal-democratico. Italia Viva di Renzi sostiene la candidatura a sindaco di Palermo di Roberto Lagalla, espressione di Micciche' e Cuffaro, in contrasto con Musumeci; il senatore Mollame aderisce a "Italia al Centro " che è il movimento aggregante di Giovanni Toti.

Gli scossoni in Forza Italia continuano con la recentissima battaglia che il partito, e probabilmente Berlusconi in persona, ha condotto contro la Gelmini in Lombardia. Alle elezioni comunali a Como si presenta una lista dei nuovo partito "Verde è Popolare " con un candidato a sindaco che fa riferimento a Gianfranco Rotondi.

FdI, Lega e FI sono divisi per le prossime elezioni a sindaco anche a Messina, Verona, Parma, Catanzaro e Viterbo.

Berlusconi però lancia la sfida e annuncia: vi aspetto tutti a Napoli.

La convention napoletana vedrà anche la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo: Pietra Montecorvino che canterà "o sole mio ", ex calciatori della squadra del Napoli come Bruscolotti e De Napoli ed anche Ron Moss l'acclamato Ridge di Beautiful. Sono previsti 5mila spettatori.

(Domenico Salerno)