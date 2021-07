Martusciello: "Sintonia con Maresca su rinnovamento e liste senza impresentabili"

È scoppiato l'amore tra Forza Italia e Catello Maresca, fino a pochi giorni fa ancora distanti sulla possibilità dei forzisti di appoggiare il magistrato in aspettativa nella sua corsa a sindaco di Napoli.

Fulvio Martusciello, coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito della sinergia con Maresca e della lista che gli "azzurri" hanno in cantiere per via Verdi.

"Mentre Manfredi provvede a raccattare di tutto, Forza Italia concorda in pieno con Maresca sulla necessità di una nuova etica in politica. Ci sarà passione e partecipazione da parte dei candidati di Forza Italia, ma soprattutto ci sarà presentabilità", spiega. "Gente - è la conclusione di Martusciello - che non ha nulla da chiedere alla politica ma che può solo dare alla città".

Sull'ex Lanzotti a sostegno di Manfredi

"Mercoledì 14 in occasione della conferenza stampa di Lanzotti con Manfredi Forza Italia organizzerà una manifestazione per chiedere a Manfredi liste pulite e depurate da trasformisti", ha aggiunto inoltre il coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.