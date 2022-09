Tajani (Forza Italia): "De Luca? Un poco jettatore, ma io ho una serie di corni"

Antonio Tajani arriva in perfetto orario alla convention organizzata dai giovani di Forza Italia al Roof top garden di via Manzoni. Ad attenderlo, con i responsabili giovanili, tra gli altri, il coordinatore cittadino Fulvio Martusciello, il fratello Antonio, Stefano Caldoro e diversi fedelissimi del presidentissimo Berlusconi che si collegherà di lì a poco - in voce - per un saluto.

"Forza Italia è fortissima - dice subito ai giornalisti presenti - sbagliano coloro che pensano di andare con il terzo polo che dopo le parole di Draghi ha perso qualsiasi ragione di esistere" e poi aggiunge "Ho scelto di candidarmi in Campania perché ritengo che questa regione, e la città di Napoli, debbano svolgere un ruolo centrale. Napoli deve essere la grande capitale del Sud e diventare una grande protagonista nel Mediterraneo. Dobbiamo far sì che in questo territorio possano migliorare le infrastrutture ed esserci un incremento delle presenze turistiche, ancora non all'altezza della grandezza di Napoli".

Reddito di cittadinanza, pensioni e salari

Sul fronte del lavoro che non c'è Tajani dice "non siamo contro il reddito di cittadinanza: è un giusto principio che va corretto dove non ha funzionato. Ma dobbiamo anche aumentare le pensioni ai disabili e agli invalidi, come vanno aumentati gli stipendi minimi, attraverso la contrattazione collettiva".

La risposta a De Luca

Non poteva quindi mancare un riferimento al governatore Vincenzo De Luca "non condividiamo la sua scelta di svuotare il Centro Direzionale: Napoli non ha bisogno di più uffici. Napoli ha bisogno magari di un'edilizia più moderna e di una ristrutturazione urbana che faccia sviluppare l'edilizia". E a chi gli ricorda che De Luca ha pronosticato tra 10 mesi una nuova crisi di governo risponde "mi pare una cosa un po' da jettatore. Ho un po' di corni che uso. E le previsioni jettatorie di De Luca lasciano il tempo che trovano".