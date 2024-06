Napoli al centro della politica nazionale: i comizi finali per le Europee di Forza Italia e Azione

Si è aperto con un omaggio a Silvio Berlusconi il comizio di chiusura, ieri in piazza Matteotti a Napoli, della campagna elettorale per le europee di Forza Italia. "Silvio, Silvio" il coro dei presenti, arrivati con pullman organizzati da tutta italia. Sono stati stimati in 15mila. Nel parterre lo stato maggiore del partito, con i ministri Zangrillo, Pichetto Fratin e Casellati e i governatori di Piemonte, Sicilia e Basilicata rispettivamente Cirio, Schifani e Bardi; tra i candidati alle europee Alessandra Mussolini - con una 'aureola' intorno al capo di bigliettini elettorali - e madrina della serata Serena Autieri.

"Abbiamo scritto Berlusconi nel simbolo perché - spiega il capogruppo al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello - noi siamo e saremo sempre berlusconiani". "Al Sud - ha poi aggiunto a proposito del 'nemico interno', la Lega - avremo consensi quadruplicati rispetto a loro perché ci ricordiamo come chiamava Salvini i meridionali. E oggi incoroniamo Antonio Tajani leader di un popolo". "Silvo Berlusconi - ha aggiunto il capogruppo alla Camera Pierpaolo Barelli - è sempre con noi e ci guida da lassù". "Non c'è centrodestra senza Forza Italia - aggiunge ancora il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri - ecco perché non ci preoccupano i sorpassi".

L'intervento di Tajani a piazza Matteotti

Il capolista, cioè il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, conclude come leader del partito la manifestazione.

Tajani canta l'inno del partito, e spiega che non farà la corsa su Lega e FdI, "io penso a prendere voti per Fi per svolgere un ruolo politico importante, quello di una grande forza moderata, di centro, avere quel ruolo che aveva la Dc con i suoi alleati in passato, una forza di riferimento degli italiani che vogliono essere rassicurati". "Siamo leali ai nostri alleati ma siamo differenti", è il messaggio che fa passare. Definisce Forza Italia un partito di "cristiani, liberali, riformisti, garantisti, europeisti e atlantisti", e spiega che l'obiettivo è arrivare al 10%. E su Napoli: "È una grande città italiana, è la capitale del Sud. Abbiamo fatto tanti eventi al Nord ma se riparte il Sud riparte tutta l'Italia". Qui l'obiettivo è "puntare a sconfiggere la disoccupazione, c'è troppa disoccupazione giovanile, c'è da risolvere il problema della sanità e quindi faremo di tutto anche a livello europeo perché il Sud del nostro Paese possa crescere". Anche Tajani ha dedicato al fondatore del partito la manifestazione: "Dedichiamo a Berlusconi, campione della libertà, ad un anno dalla sua scomparsa, questa piazza, questa manifestazione".

La chiusura a piazza dei Martiri di Azione

"Tajani è il primo caso nella storia di leader che dice di votare un altro leader defunto: Berlusconi. Non è mai successo, anche questo è un primato dell'Italia". La critica è di Carlo Calenda, segretario di Azione, che parallelamente chiudeva la sua campagna elettorale sempre a Napoli, in piazza dei Martiri . "Penso - ha aggiunto Calenda - che Tajani si debba misurare con la sua capacità di leadership senza tirare in mezzo persone che non ci sono più".

Calenda a proposito del suo partito ha spiegato di avere "buone sensazioni", anche se "non sono buone quelle sull'affluenza". "Secondo me l'affluenza sarà molto bassa anche perché in questa campagna elettorale si è parlato di tutto tranne che d'Europa. Noi abbiamo provato a farlo, ma non è stato facile - ha aggiunto - chiudiamo una campagna elettorale che non è stata bella ma noi abbiamo una lista di candidati straordinari e conta solo questo perché l'Italia oggi è terzultima al Parlamento europeo per influenza".