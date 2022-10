Caro bollette, Manfredi: "Come Comune abbiamo fatto la nostra parte, ora attendiamo risposte dal governo"

"Abbiamo stanziato oltre 8 milioni di euro per aiutare le famiglie e i cittadini napoletani che hanno maggiori difficoltà ad affrontare il pagamento delle utenze. È possibile fare richiesta, a partire da lunedì 10 ottobre, sul sito del Comune di Napoli oppure rivolgendosi al proprio CAF di riferimento". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sui fondi stanziati dal Comune per aiutare i cittadini in difficoltà per il caro bollette.

"Come amministrazione abbiamo fatto la nostra parte, ora attendiamo che il governo dia risposte concrete ed efficaci per fronteggiare il caro bollette", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.