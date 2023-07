Fondi europei: nuovi treni nel 2024, Linea 6 attiva dal 2025

Riunione tra Commissione europea e Regione per il programma 2021-2027: "La Campania è in linea con i tempi di spesa"

Mezzi pubblici migliori nel giro di un paio d'anni. Dovrebbe essere questo l'effetto più rilevante su Napoli dei fondi strutturali europei affidati alla Regione Campania. Tra il programma 2014/2020 e quelli 2021/2027, infatti, saranno finanziati altri 10 nuovi treni per la Linea 1 della Metro e sarà data la spinta finale per l'entrata in funzione della Linea 6: "I treni saranno in esercizio entro il 2024 - specifica Lucio Paderi, Direttore generale Regioni della Commissione europea - mentre la Linea 6 sarà operativa intorno a giugno 2025".

Oggi, 4 luglio, Commissione europea e Regione Campania si sono ritrovate intorno a un tavolo per analizzare la capacità di spesa dell'Ente: "Stiamo in linea con i tempi" ha dichiarato Vincenzo De Luca. In effetti, dai documenti resi pubblici si evince che per il Por Fesr 2014/2020 la Campania, che poteva contare su poco meno di 3,8 miliardi di euro, ha certificato il 71,7 per cento della spesa e ha tempo fino al 31 dicembre per coprire il restante.

Un po' più attardato il Poc 2014/2020 per il quale è stato certificato solo il 57,4 per cento, ma ci sarà tempo fino al 2026 per spendere il totale di 1,8 miliardi. Sul nuovo Por Fesr 2021-2027, con una dotazione di oltre 5,5 miliardi, la Regione Campania ha già programmato il 39 per cento della spesa. "Programmare non significa spendere - sostiene Lucio Paderi - ma possiamo dire che il nuovo programma è partito con il piede giusto".