Fondi Cipess, 388 milioni per la Campania. De Luca: “Truffa mediatica come per Bagnoli”

"Un’altra truffa mediatica come per Bagnoli". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull'attribuzione alla Campania di 388,5 milioni di euro dal Cipess. "Dicono che sono fondi del Governo - ha aggiunto De Luca - ma è falso, sono della Regione Campania. Questi 388 milioni sono stati sottratti al nostro Fondo sviluppo e coesione ed eravamo anche d’accordo, purché si arrivi alla firma dell’accordo. Che invece ancora non viene fissata, adducendo motivazioni assurde. In ogni caso, dopo il passaggio al Cipess, occorre la pubblicazione degli atti, quindi tutto deve andare alla Corte di Conti. Se va bene se ne parla in autunno. È stato perso un anno”.

"Adesso che il Cipess ha materialmente assegnato alla Campania 388 milioni del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, esattamente come avevamo annunciato qualche giorno fa, mi aspetterei da De Luca un atteggiamento responsabile e ragionevole, quantomeno, nei confronti del Governo che non ha mai smesso di attaccare, pur sapendo benissimo che questo iter si sarebbe completato oggi". Lo ha detto il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.

"Il governatore a cui piace tanto chiacchierare e aizzare i sindaci per un suo tornaconto elettorale, riconosca l'impegno che questa maggioranza ha onorato con i Comuni, che grazie allo sblocco di queste risorse potranno completare i 555 interventi di loro competenza. C'e' chi continua a chiacchierare, prendendo in giro amministratori locali e cittadini, e chi fa i fatti. I campani sapranno scegliere da che parte stare", ha concluso Zinzi.