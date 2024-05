Fondi Bagnoli, De Luca: "State togliendo soldi ad altri quartieri"

"Nei prossimi giorni faremo un'iniziativa pubblica per spiegare nel merito la grande truffa mediatica di Bagnoli annunciata dal governo, una truffa propagandistica che verrà utilizzata solo in vista della campagna elettorale per le Europee". A parlare è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì riferendosi ai fondi di un miliardo e 200 milioni di euro per il risanamento dell'ex area industriale di Bagnoli.

"La settimana scorsa ho detto che era una bella notizia, ma ho posto la domanda: chi paga? Bene, in questi giorni, è stato chiarito chi paga, paga la Regione Campania. Avete capito come sono raffinati questi giovanotti? Il governo non ha stanziato neanche un euro. Ci hanno spiegato che - ha aggiunto il governatore - questo miliardo e 200 milioni di euro viene caricato sui sei miliardi di euro che fanno parte della dotazione della Regione Campania, decisa il 3 agosto di un anno fa nel riparto del fondo Sviluppo e coesione tra le Regioni. Stiamo parlando di questo e non hanno neanche avuto la buona educazione di dirlo".

"Tutti quanti - ha proseguito - avremmo dovuto fare una battaglia per impegnare i fondi nazionali su Bagnoli anziché sottrarre risorse del territorio cioè ai Comuni. Bagnoli è un Sito d'Interesse nazionale, il commissario è nominato dal governo, toccherebbe quindi al governo finanziare gli interventi". Per De Luca "non è stato detto che cosa bisogna togliere per destinare questo miliardo e duecento milioni rispetto agli altri progetti.

La Regione ha presentato il piano di coesione l'11 ottobre e nessuno ha parlato di Bagnoli. Dopo sette mesi viene fuori Bagnoli, ma siccome i soldi quelli sono, se caricate un miliardo e due su Bagnoli togliete soldi per altri quartieri di Napoli e altri comuni dell'area metropolitana di Napoli. Siamo di fronte ad un atto di totale irresponsabilità politica, di totale propagandismo", ha concluso.