De Luca: “Sul fiume Sarno non avevamo niente”

"In merito al fiume Sarno non avevamo niente. Neanche l'ombra di un progetto preliminare. Non c'era niente". Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo questa sera al cineteatro Corallo di Torre del Greco al convegno "Rigenerazione waterfront costa vesuviana", durante il quale è stato presentato il piano per il ripascimento delle spiagge dell'area costiera che si trova alle falde del vulcano.

"Abbiamo discusso - ha proseguito il governatore - con l'amministrazione di Torre Annunziata per lo sbocco a mare: due foci, una. Un lavoro molto lungo: abbiamo ripreso in mano la progettazione, operando per lotti". "Abbiamo cominciato - ha aggiunto - a realizzare i tratti fognari dove non c'erano. Nell'area nord della Campania, nell'area casertana. I due terzi del territorio erano privi di reti fognarie. Sul Sarno, a cominciare da Scafati e da Sarno, si è agito per eliminare gli sversamenti nel fiume. Un lavoro gigantesco, che richiede il tempo che è necessario. Noi andremo avanti".