Fondi di coesione, Fitto: "Nessuna polemica con la Campania"

"Gli scontri e le polemiche si fanno in due. Io non mai fatto né scontri né polemiche". Il ministro agli Affari Europei, delle politiche di Coesione, del Sud e del Pnrr Raffaele Fitto non ci sta e, a proposito della mancata sottoscrizione dell'accordo per i fondi di si sviluppo e coesione con la Campania, addossa al governatore Vincenzo De Luca il ruolo di chi sta dando problemi.

"C'è una interlocuzione di carattere tecnico per trovare una soluzione e il mio approccio è sempre istituzionale - ha proseguito il ministro a margine dei lavori di Feuromed - Abbiamo sottoscritto l'accordo con altre 17 regioni senza guardare al colore politico. Io non vedo alcuna polemica. Noi stiamo lavorando con tutte le Regioni allo stesso modo. Abbiamo sottoscritto 17 accordi su 21, stiamo lavorando per gli altri 4. I restanti sono i più consistenti anche finanziariamente e da qui ne deriva anche una problematicità maggiore". "Oggi ci si confronta - ha quindi aggiunto - e si valuta la capacità di spesa reale di queste risorse".

E ancora, in merito all'allarme lanciato da De Luca circa il fatto che il ritardo nell'erogazione delle risorse può bloccare le manifestazioni culturali programmate: "Non riguarda il fondo di sviluppo e coesione che ha delle finalità precise e vi invito a leggere le finalità. Sono risorse che vengono assegnate agli investimenti".