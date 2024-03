Fitto a Napoli non nomina mai De Luca: “Non voglio fare polemiche”

"Non ho nessun motivo ad alimentare e immaginare scontri che forse hanno l'interesse di evitare di parlare nel merito delle questioni". A dirlo il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto in collegamento video con un convegno sulle politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno organizzato a Napoli dalla Cgil.

"Non ho da polemizzare con nessuno - ha proseguito Fitto senza mai citare il governatore campano Vincenzo De Luca - mi limito a dire che questo lavoro è stato fatto molto positivamente con tutte le Regioni italiane. Non è un caso che la situazione al momento è quella di 15 Regioni con le quali abbiamo sottoscritto questo accordo di coesione, che vanno dal Nord al Sud, due Regioni con le quali abbiamo condiviso questo accordo e abbiamo già la data entro la quale con il presidente del Consiglio Meloni andremo a sottoscrivere l'accordo, e altre quattro Regioni con le quali stiamo lavorando con le modalità note, con un confronto che ha previsto l'organizzazione di un gruppo di lavoro che si confronta con un'integrazione costante e quotidiana di documenti sugli obiettivi inseriti".

"Se abbiamo definito un percorso con 17 Regioni e lo stiamo definendo anche con le altre, penso che non ci sia un problema da parte del Governo. L'approccio del Governo è sempre lo stesso, ha trovato e sta trovando con tutte, con quasi tutte ma non per scelta del governo, un dialogo proficuo", ha concluso Fitto.