Fitto sui fondi alla Campania: “Potremmo firmare anche dopo il 30 giugno”

"Per me potremo firmare l'accordo domani mattina così come oltre il 30 giugno. Non è un problema di data, è un problema di merito". A dirlo è il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a Napoli, a margine di un confronto con gli industriali di Napoli, rispondendo a una domanda sui Fondi per lo sviluppo e la coesione.

"Nel frattempo mi piace sottolineare che noi abbiamo assegnato un miliardo e duecento milioni col decreto legge e coesione per il recupero di Bagnoli, questo è un fatto dopo oltre 30 anni. - evidenzia il ministro - che è merito del governo, del presidente del consiglio Meloni in modo particolare che ha fortemente voluto questo intervento, quindi mi sembra che le cose procedano in questo senso e affronteremo anche con le modalità previste dal decreto legge alcune soluzioni anche parziali, come è stato per questo tipo di intervento"