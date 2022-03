Arriva Mario Draghi, scatta il restyling per le fioriere di piazza Municipio

Le 14 fioriere davanti Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, sono stato oggetto nella giornata di oggi di un restyling in occasione della visita in città, in programma domani martedì 29 marzo, del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier firmerà il cosiddetto "Patto per Napoli" con il sindaco Gaetano Manfredi.

Il rinnovamento degli arredi urbani è stato donato dall'associazione Premio Greencare in collaborazione con Friends of Naples, ed è consistito nella messa a dimora di 84 piante di lantana sellowiana a fiore bianco e di raphiolepis umbellata. Inoltre, le fioriere sono state decorate con corteccia di pino naturale per proteggere le radici.

All'iniziativa hanno partecipato i volontari delle due associazioni: Benedetta de Falco, Gian Antonio Garzilli, Bianca Rocco, Marinella Proto Pisani, Camilla Stellato, Federica Palmer, supportati dalle squadre dei professionisti di Batù srl. Presente anche l'assessore al Verde e alla Salute Vincenzo Santagada, che ha portato ai volontari il saluto ed i ringraziamenti del Comune di Napoli, assicurando che le fioriere saranno prese in cura dai giardinieri comunali.

Friends of Naples, successivamente, donerà anche il restauro del portone di Palazzo San Giacomo, per il quale si attende il prossimo ok degli uffici comunali preposti.