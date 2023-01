Fini a Napoli: "Per anni avere idee di Destra era rischioso. Oggi i tempi sono cambiati"

"Veniamo da anni in cui avere idee di destra o militare in formazioni politiche dello stesso schieramento significava correre qualche rischio. A Napoli meno che a Bologna. Negli anni di piombo sventolare un tricolore era una dimostrazione di tendenze di destra. Ma certe posizioni erano in malafede. Cosi qualcuno ha pensato fosse necessario reagire. Oggi i tempi sono cambiati", ha spiegato Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, a Napoli, nel corso della presentazione del libro "La Casta siete voi" di Enzo Raisi.